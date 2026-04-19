Франција бара Грција да ги даде своите ловци „Мираж“ на Украина за да и продаде нови авиони „Рафал“

Франција врши притисок врз Грција да ги префрли своите авиони ловци „Мираж 2000-5“ во Украина. Во замена, се нудат поповолни услови за купување нови „Рафали“. Сепак, официјална Атина сè уште не е подготвена да го преземе овој чекор, и покрај засилените одбранбени контакти меѓу двете земји.

Според грчките медиуми, прашањето за трансфер на авионите се дискутира во контекст на проширување на соработката меѓу Париз и Атина. Во исто време, Франција користи веќе позната алатка: можен попуст за купување на француските „Рафали“ доколку Грција се согласи да ги пренесе своите „Миражи“ на Украина.

Сепак, грчката страна зазема претпазлив став, земајќи предвид неколку фактори одеднаш: домашната политика, финансиските последици и регионалните безбедносни прашања. Во Грција, политичкиот аспект традиционално доминира при донесувањето одлуки за трансфер на оружје, особено кога е вклучена борбена авијација. Затегнатите односи со Турција и борбата за превласт во регионот на Егејското Море е тема која традиционално ја вжештува јавноста кога станува збор за какви било грчки договори за набавка или продажба на оружје.

Од практична гледна точка, потребата од задржување на авионите „Мираж 2000-5“ покренува прашања, бидејќи Атина веќе планира постепено да ги повлече овие авиони од употреба, додека договорот за одржување истекува во 2026 година и веројатно нема да биде продолжен.

Грција претходно се обиде да продаде некои од пензионираните „Мираж 2000“ на Индија за резервни делови, но договорот не се реализираше. Ова исто така ги истакнува ограничените перспективи за понатамошна употреба на овие авиони.

Прашањето за трансфер на грчки ловци во Украина не се поставува за прв пат. Такви планови имаше уште во 2024 година, иако ваквите планови не беа официјално потврдени, но во 2025 година Атина почна да ја разгледува можноста за дополнителни купувања на авиони „Рафал“, што ја обнови дискусијата.

Така, и покрај потенцијалните економски придобивки од договорот со Франција, Грција продолжува да ги проценува сите ризици и сè уште не е подготвена да донесе конечна одлука за трансфер на своите авиони „Мираж 2000-5“.