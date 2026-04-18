САД со сојузниците разгледуваат сценарија за случај Русија да употреби нуклеарка во вселената

Вселенската команда на САД, заедно со своите сојузници и повеќе од 60 компании, спроведе вежби за симулирање на потенцијална употреба на нуклеарно оружје од страна на Русија во вселената, објавува „Дифенс Уан“.

Според генералот Стивен Вајтинг, тие го разгледале најекстремното сценарио и барале начини да спречат вакви ризици.

САД, Велика Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд учествувале во вежбите.

Официјален Вашингтон претходно тврдеше дека руски сателит кој е вклучен во таков развој, веќе во орбитата, но Москва го негира ова.

Експертите забележуваат дека таквото оружје би можело да онеспособи голем број сателити – прво со погодок врз нив, а потоа и со зрачење. Ова би довело до сериозни прекини во комуникациите низ целиот свет.