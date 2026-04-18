18.04.2026
САД со сојузниците разгледуваат сценарија за случај Русија да употреби нуклеарка во вселената

Вселенската команда на САД, заедно со своите сојузници и повеќе од 60 компании, спроведе вежби за симулирање на потенцијална употреба на нуклеарно оружје од страна на Русија во вселената, објавува „Дифенс Уан“.

Според генералот Стивен Вајтинг, тие го разгледале најекстремното сценарио и барале начини да спречат вакви ризици.

САД, Велика Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд учествувале во вежбите.

Официјален Вашингтон претходно тврдеше дека руски сателит кој е вклучен во таков развој, веќе во орбитата, но Москва го негира ова.

Експертите забележуваат дека таквото оружје би можело да онеспособи голем број сателити – прво со погодок врз нив, а потоа и со зрачење. Ова би довело до сериозни прекини во комуникациите низ целиот свет.

Поврзани вести

Свет  | 18.04.2026
САД го засилуваат воениот транспорт кон Блискиот Исток додека се ближи крајот на примирјето со Иран
Свет  | 18.04.2026
САД им се заканија на кинеските банки ако вршат трансакции поврзани со иранската нафта
Свет  | 18.04.2026
Северниот Морски Пат бележи раст на превозот на товар од 15%