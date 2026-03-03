38 приватни авиони, 300 автомобили, 52 позлатени бродови: Ова е најбогатиоот монарх во светот, „тежи“ 70 милијарди долари!

Најбогатиот монарх во светот, со проценета нето-вредност меѓу 30 и 70 милијарди американски долари, контролира повеќе од 17.000 договори за изнајмување недвижности само во Бангкок, додека вкупниот број на договори низ цел Тајланд достигнува околу 40.000. Неговото богатство вклучува 38 приватни авиони, 300 автомобили и 52 позлатени бродови, што дополнително ја нагласува неговата моќ.

-Кралот Маха Ваџиралонгкорн располага со приближно 6.560 хектари земјиште ширум Тајланд. Само во главниот град Бангкок поседува околу 17.000 недвижности, меѓу кои се вбројуваат деловни згради, хотели, трговски објекти и луксузни одморалишта. Овој обемен имотен фонд создава значителни приходи од закупнина и претставува значаен извор на неговото богатство, пренесува британскиот весник Мирор.

Кралот има директна контрола врз Краун Проперти Биро (Crown Property Bureau), институција задолжена за управување со огромното портфолио на земјиште, недвижности и инвестиции поврзани со дворецот. Преку неа се администрира и развива неговиот имотен и финансиски капитал. Меѓу неговите најзначајни инвестиции се големи удели во водечки тајландски компании. Тој поседува приближно 23 проценти од Сијам комершл банка (Siam Commercial Bank), една од најголемите банки во земјата, како и околу 33 проценти од Сијам цемент груп (Siam Cement Group), една од најмоќните индустриски корпорации во Тајланд. Овие удели му обезбедуваат дополнително влијание и стабилни финансиски приходи.

Неговата имотна состојба вклучува 38 приватни авиони и хеликоптери, повеќе од 300 луксузни автомобили и 52 позлатени бродови кои се користат за церемонијални и државни настани. Овој раскошен инвентар сведочи за екстравагантниот начин на живот што го води монархот. Кралот поседува и импресивна колекција на накит и скапоцености, меѓу кои се издвојува и „Златниот јубилеен дијамант“ од 545,67 карати, еден од најголемите и највредните дијаманти во светот. Иако одредени извештаи за најбогато кралско семејство ја посочуваат саудиската кралска династија, повеќе извори наведуваат дека кралот Маха Ваџиралонгкорн е најбогатиот монарх во светот.