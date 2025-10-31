 Skip to main content
Герасимовски: Со преземање на ингеренции на „Комунална хигиена“ и формирање општинско претпријатие, го решаваме проблемот со сметот

Скопје

31.10.2025

Кандидатот за градоначалник на Општина Центар и актуелен градоначалник Горан Герасимовски во изјава за Канал 5 потенцира дека решението за проблемот со сметот го гледа во преземање на ингеренциите од Комунална хигиена и формирање на општинско претпријатие, се вели во соопштението од неговиот изборен тим, коешто МИА го објавува интегрално.

Во однос на сообраќајниот метеж, тој истакнува дека има проект којшто е ревидиран за затворање на Дебар Маало со што ќе се ослободи просторот во оваа населба.

Имавме неколку состаноци со Министерството за внатрешни работи. Затворањето на Дебар Маало ќе биде пример за затворање на други населби кадешто граѓаните бараат и има реална потреба“, рече Герасимовски.

Во делот на Маџир Маало, Герасимовски посочи дека во завршна фаза е ДУП-от, односно истиот е пред Совет којшто не се изгласа.

Герасимовски, информираше дека по расчистувањето на депонијата под Кале, договорено е со директорот на ЈП „Паркинзи на Општина Центар“ целиот тој дел да се уреди, да се асфалтира, да се обележат паркинг места и да се постават рампи каде што ПОЦ ќе го стопанисува.

