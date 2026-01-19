 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Заменик министерот за образование си поднесе оставка

Македонија

19.01.2026

Заменик министерот за образование, Лулзим Алиу денеска преку социјалните мрежи соопшти дека поднел неотповиклива оставка од функцијата. Алиу оставката ја поднел до претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, а ја сподели во објава на својот фејсбук профил.

Тој посочува дека оставката доаѓа како одраз на негова лична и професионална анализа, нагласувајќи дека ценел дека во овој период е најсоодветно да го продолжи својот придонес во академското поле.

Лулзим Алиу е кадар на коалицијата ВРЕДИ, односно од партијата Алтернатива.

﻿