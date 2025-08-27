 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Забранети 250 онлајн приредувачи на игри на среќа без лиценци, до крајот на месецот уште 50

Македонија

27.08.2025

Фрипик

Забранети се околу 250 онлајн приредувачи на игри на среќа, кои немаат извадено лиценца во Македонија, информираше денеска министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски.

Тоа е битка на нашата генерација и мора да се справиме со нелегалното приредување на онлајн игри на среќа. Затоа што е пандемија којашто ги зафаќа сите граѓани, особено таргет се младите, бидејќи не можат да играат исгри на среќа со лична карта, ги земаат документите на своите родители и нелегално се приредуваат игри на среќа. Потоа имаме украдени пари, банкарски податоци, украдени банкарски картички итн, вели Андоновски кој во Свети Николе одговараше на новинарско прашање, како тече процесот на затворање на онлајн приредувачи на игри на среќа, кои работат нелегално.

Посочува дека секој месец имаат активности и процесот трае во континуитет. Очекува до крајот на месецот забрана за уште 50 онлајн приредувачи на игри на среќа без лиценци.

Министерот Андоновски забележува дека на овој начин се заштитуваат и младите луѓе како што рече „од овие предатори на интернет“, а на коишто им е целта да ги украдат податоците на граѓаните, а потоа и да ги злоупотребат.

