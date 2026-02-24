Ова се компаниите кои останаа без лиценца за одгледување канабис

На шест компании им се одземени лиценците за одгледување канабис за медицински цели. Кај нив се констатирани низа недоследности, соопшти денеска министерот за здравство Азир Алиу на прес-конференција во Владата.

Ова се компаниите останаа без лиценца и од која причина е донесена таква одлука.