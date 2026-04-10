Средба Мисајловски-Милер во Вашингтон: Инвестирањето во одбранбените капацитети останува наш врвен приоритет

Министерот за одбрана Владо Мисајловски во Вашингтон се сретна со директорот на Агенцијата за безбедносна соработка (АНС) на САД Мајк Милер.

-Значајни средби и стратешка соработка! Инвестирањето во одбранбените капацитети останува наш врвен приоритет, имајќи ја предвид нивната клучна улога во обезбедувањето на стабилноста и безбедноста на регионот, нашиша Мисајловски на својот Фејсбук профил.

На средбата, информира Мисајловски, разговарале за досегашната успешна соработка меѓу двете држави во областа на одбраната, која се реализира преку програмите за поддршка преку кои САД обезбедуваат финансирање, опрема и поддршка за сојузничките земји.

-Во следниот период се предвидени нови набавки насочени кон модернизација и јакнење на капацитетите на Армијата. Соработката со нашиот стратешки партнер САД продолжува со засилено темпо, со јасна заедничка определба за понатамошен развој и унапредување на одбранбениот сектор, наведува Мисалјовски.

Вчера Мисајловски во Пентагон остварил средба со помошникот секретар за меѓународни безбедносни прашања, Даниел Зимерман.