Ѓорческа го загуби четвртфиналето на ВТА 125 турнирот во Мадрид

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа го заврши настапот на ВТА 125 турнирот во Мадрид (награден фонд 100.000 евра) откако денеска во четвртфиналето загуби од Лиса Пигато од Италија со 2:0 во сетови (6:4 и 6:2) за 84 минути игра. Ѓорческа за пласманот во четвртфиналето ќе добие 3.000 евра и 27 поени со кои ќе напредува на ВТА ранг-листата.

Македонската тенисерка мечот го започна одлично и поведе со 4:0 во гемови, но потоа дојде до пресврт во мечот и Пигато ја презеде контролата над играта и резултатот и сетот го доби со 6:4 во гемови. Во вториот сет Италијанката поведе со 4:1 во гемови, а со вториот брејк во сетот го доби со 6:2 во гемови.

Ѓорческа следната недела ја очекува настап на ИТФ турнир во Порторож.