09.04.2026
Браво Лина: Ѓорческа во четвртфиналето на ВТА турнирот во Мадрид

 Македонската тенисерка Лина Ѓорческа се пласираше во четвртфиналето на ВТА 125 турнирот во Мадрид, откако попладнево нејзината ривалка Алина Корнеева од Русија ѝ го предаде дуелот во вториот сет по 50 минути игра.

Противничката го доби првиот сет со 6:3 во гемови, а притоа успеа да направи два брејка во третиот и во деветтиот гем, искористувајќи ја третата сет топка. На стартот на вториот сет Ѓорческа направи брејк и потоа руската тенисерка го предаде мечот.

Ѓорческа утре во четвртфиналето ќе игра против Лиса Пигато од Италија (189 ВТА листа), која со пресврт ја совлада Лаура Самсон од Чешка со 2:1 во сетови.

Турнирот во Мадрид се игра за награден фонд од 100.000 евра

Поврзани вести

Останати спортови  | 09.02.2026
Браво Лина: Ѓорческа сега е 182-ра тенисерка на светот
Останати спортови  | 27.01.2026
Ѓорческа „тргна“ со победа на турнирот во Порто
Останати спортови  | 14.01.2026
Ѓорчевска не успеа во второто коло во квалификациите на Австралија Опен