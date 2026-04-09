 Skip to main content
09.04.2026
Република Најнови вести
Неделник
Квантна магнетометрија со долг дострел

За спасување на американскиот пилот во Иран, ЦИА користела револуционерна технологија за да го лоцира чукањето на неговото срце

Свет

Креирано со помош на AI

Централната американска разузнавачка агенција (ЦИА) за да го лоцира и да помогне во спасувањето на вториот пилот од урнатиот Ф-15Е во Иран, користела нова и револуционерна технологија наречена „Шум на духови“, објави „Њујорк тајмс“.

Според изданието, ова ѝ овозможи на ЦИА да користи „квантна магнетометрија со долг дострел за да го пронајде електромагнетниот потпис на човечкото срце и да ги поврзе податоците со софтвер за вештачка интелигенција за да го изолира потписот од бучавата во позадина“.

Како да слушате глас на стадион, освен што стадионот е илјада квадратни милји пустина. Под соодветни услови, ако вашето срце чука, ние ќе ве најдеме“, вели извор за весникот.

Собирањето податоци наводно го извршиле авионите „HH-60 Pavement Hawks“ кои први биле во Иран и кои ги спасиле првите пилоти, а податоците биле обработени од ЦИА за да се пронајде неговата локација.

Според шишувањето, ЦИА планира да ја имплементира оваа технологија на борбените авиони Ф-35 во иднина.

Поврзани вести

