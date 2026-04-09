За спасување на американскиот пилот во Иран, ЦИА користела револуционерна технологија за да го лоцира чукањето на неговото срце

Централната американска разузнавачка агенција (ЦИА) за да го лоцира и да помогне во спасувањето на вториот пилот од урнатиот Ф-15Е во Иран, користела нова и револуционерна технологија наречена „Шум на духови“, објави „Њујорк тајмс“.

Според изданието, ова ѝ овозможи на ЦИА да користи „квантна магнетометрија со долг дострел за да го пронајде електромагнетниот потпис на човечкото срце и да ги поврзе податоците со софтвер за вештачка интелигенција за да го изолира потписот од бучавата во позадина“.

Како да слушате глас на стадион, освен што стадионот е илјада квадратни милји пустина. Под соодветни услови, ако вашето срце чука, ние ќе ве најдеме“, вели извор за весникот.

Собирањето податоци наводно го извршиле авионите „HH-60 Pavement Hawks“ кои први биле во Иран и кои ги спасиле првите пилоти, а податоците биле обработени од ЦИА за да се пронајде неговата локација.

Според шишувањето, ЦИА планира да ја имплементира оваа технологија на борбените авиони Ф-35 во иднина.