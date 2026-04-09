Турска пловечка електрана вплови во Хавана за да ја снабдува Куба со електрична енергија

Турската компанија „Карпауершип“ испрати една од своите пловечки електрани на Куба за да снабдува електрична енергија на островот.

Според турскиот телевизиски канал НТВ, специјализираниот брод „Belgin Sultan“ се закотви во пристаништето во Хавана.

Наменет е да служи како „спас за застарената инфраструктура на островот, која има проблеми со снабдувањето со гориво“, забележува каналот.

„Карпауершип“ (подружница на „Карадениз холдинг“ е единствената компанија во светот со флота од електрани.

Компанијата обезбедува услуги во многу земји, вклучувајќи го Брегот на Слоновата Коска, Гана, Мозамбик, Сенегал, Ирак и Бразил. „Карпауершип“ користи пловечки електрани изградени на платформи или бродови и способни да работат на течен природен гас, природен гас и течни горива.