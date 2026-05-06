06.05.2026
Трамп предлага план за притисок врз Куба со американските воени бродови

Американскиот претседател, Доналд Трамп, најави дека размислува за план со воени бродови да изврши притисок врз Куба.

Ударната група на носачот на авиони „УСС Абрахам Линколн“ би можело да биде распоредена веднаш до брегот на Куба“, изјави американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој го опиша ваквиот план како начин за притисок врз земјата.

Ќе го поставиме „Абрахам Линколн“ неколку стотици јарди од брегот и ќе ги гледаме како сакаат да направат нешто“, изјави американскиот претседател.

Тој ја претстави идејата како обид за „ослободување“ на Куба и се повика на поддршката од кубанско-американските гласачи во САД, поврзувајќи ја со други странски интервенции, став што ги поткопува меѓународните норми и сигнализира подготвеност за користење на воениот притисок како политичка алатка.

