 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Неделник

Собранието ја констатираше оставката заменик министерот за образование Алиу 

Македонија

10.02.2026

Собранието на денешната 84. седница ја констатираше оставката на заменик министерот за образование Лулзим Алиу.

Алиу на 19 јануари преку социјалните мрежи соопшти дека поднел неотповиклива оставка од функцијата.

Во оставката  до претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, Алиу посочи дека таа доаѓа како одраз на негова лична и професионална анализа и оти во овој период е најсоодветно да го продолжи својот придонес во академското поле.

-Почитуван Претседател на Владата, Со ова писмо сакам да Ве известам дека поднесувам неотповиклива оставка од функцијата заменик министер во Министерството за образование и наука на Република Македонија. Мојата оставка доаѓа како одраз на моја лична и професионална анализа, ценејќи дека во овој период е најсоодветно да го продолжам својот придонес во академското поле, во мојата истажувако-научна работа, како и посветеност кон семејството, наведе Алиу во оставката, што ја објави на својот фејсбук профил. 

Алиу на Владата и посакува понатамошни успсеси во работата и упатува благодарност за довербата и за можноста што му била укажана да служи на оваа одговорна позиција.

Лулзим Алиу е кадар на коалицијата ВРЕДИ, односно од партијата Алтернатива. Тој упати благодарност и до партијата и нејзиниот актуелен претседател Беким Али и на претходните партиски претседатели Африм Гаши и Зеќирија Ибрахими.

Поврзани вести

Македонија  | 09.02.2026
Пратениците утре пешки на работa, пред Собрание ќе има протест
Свет  | 09.02.2026
Норвешката амбасадорка Мона Јул е суспендирана и ќе поднесе оставка поради контакти со Епстин
Свет  | 08.02.2026
Оставка во кабинетот на британскиот премиер поради поврзаност со Епстин
﻿