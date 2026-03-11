По пауза од 13 години ФЗО во Гевгелија се враќа во сопствениот дом, почна реконструкција на објектот

Фонд за здравствено осигурување

Во Гевгелија официјално започнаа активностите за реконструкција на објектот на Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија.



По повод почетокот на реконструкцијата, генералниот директор на Фондот, Сашо Клековски, истакна дека со оваа инвестиција Фондот конечно се враќа во сопствениот објект.



Со започнувањето на реконструкцијата на овој објект, по повеќе од 13 години, Фондот конечно се враќа во својот дом. Со ова престанува долгогодишната пракса да се плаќа кирија,



На настанот присуствуваше и градоначалникот на Општина Гевгелија, Андон Сарамандов кој изрази поддршка за проектот и најави дека општината ќе обезбеди соодветна инфраструктурна поддршка за успешна реализација на реконструкцијата.



По настанот, директорот Клековски ја посети и Подрачната служба на Фондот во Гевгелија, каде што разговараше со вработените и со раководителката на подрачната служба. За време на посетата, директорот беше запознаен со тековното функционирање на службата, како и со предизвиците со кои се соочуваат вработените во обезбедувањето на услугите за осигурениците.



Фондот за здравствено осигурување продолжува со активности насочени кон подобрување на условите за работа во подрачните служби и унапредување на услугите за граѓаните.