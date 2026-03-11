 Skip to main content
11.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Неделник

По пауза од 13 години ФЗО во Гевгелија се враќа во сопствениот дом, почна реконструкција на објектот

Македонија

11.03.2026

Фонд за здравствено осигурување

Во Гевгелија официјално започнаа активностите за реконструкција на објектот на Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија.

По повод почетокот на реконструкцијата, генералниот директор на Фондот, Сашо Клековски, истакна дека со оваа инвестиција Фондот конечно се враќа во сопствениот објект.

Со започнувањето на реконструкцијата на овој објект, по повеќе од 13 години, Фондот конечно се враќа во својот дом. Со ова престанува долгогодишната пракса да се плаќа кирија,

На настанот присуствуваше и градоначалникот на Општина Гевгелија, Андон Сарамандов кој изрази поддршка за проектот и најави дека општината ќе обезбеди соодветна инфраструктурна поддршка за успешна реализација на реконструкцијата.

По настанот, директорот Клековски ја посети и Подрачната служба на Фондот во Гевгелија, каде што разговараше со вработените и со раководителката на подрачната служба. За време на посетата, директорот беше запознаен со тековното функционирање на службата, како и со предизвиците со кои се соочуваат вработените во обезбедувањето на услугите за осигурениците.

Фондот за здравствено осигурување продолжува со активности насочени кон подобрување на условите за работа во подрачните служби и унапредување на услугите за граѓаните.

