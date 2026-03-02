Обраќање на премиерот Христијан Мицкоски на Економско-социјалниот совет

Најнови вести
Економија | Бензините со нова цена од полноќ
02.03.2026
Свет | САД се огласија по уривањето на борбените авиони во Кувајт, биле соборени по грешка
02.03.2026
Економија | Инвертер клими за ранливи домаќинства: Објавен јавен повик до сите компании да се вклучат во борбата против енергетската сиромаштија
02.03.2026
Македонија | Мицкоски на Економско социјалниот совет: Минималната плата се зголемува, повисоки примања од април
02.03.2026
Свет | Израел тврди дека ликвидирал високи функционери на иранското разузнавање во операцијата „Рикачки лав“
02.03.2026
Свет | Стотици илјади патници се блокирани низ целиот свет, откажани уште 100 летови поради војната во Иран, ваков хаос немало од ковид-пандемијата
02.03.2026
Свет | Иран објави дека е погоден кабинетот на Нетанјаху: Неговата судбина во моментов е непозната?
02.03.2026
Свет | Азиската берза во црвено: Најголема загуба имаат овие компании, цената на нафтата расте
02.03.2026
Култура | Ремек-делото на Пучини, операта „Тоска“ на сцената на Националната опера и балет на 6 март
02.03.2026
Македонија | Мицкоски во телефонски разговор со претседателот на ОАЕ: Нападите врз суверени држави и заканите кон цивилното население се нарушување на меѓународното право
02.03.2026
Култура | Промоција на музејската сликовница „Македонките во битка – вистински приказни“ од Ана Вишинова и Даниела Митевска во Музејот на македонската борба
02.03.2026