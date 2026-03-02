 Skip to main content
02.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 март 2026
Неделник

Генералниот секретар на НАТО утре во посета на Македонија

Свет

02.03.2026

 Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, утре, со највисоки државни и воени почести, ќе го пречека генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој ќе престојува во официјална посета на земјава.

По пречекот, како што информираат од Кабинетот на претседателката, ќе следува тет-а-тет средба и пленарен состанок на македонската и на делегацијата на НАТО.

Генералниот секретар на НАТО, Руте, ќе има средба и со премиерот Христијан Мицкоски и со претседателот на Собранието, Африм Гаши, по што ќе се обрати пред пратениците во законодавниот дом.

Според официјалното соопштение за посетата на генералниот секретар на Скопје, најавено е дека тој исто така ќе ја посети и касарната „Илинден“. 

Поврзани вести

Свет  | 12.02.2026
Руте: Мораме да го одбраниме секој сантиметар од територијата на НАТО
Свет  | 27.01.2026
Не, драг Руте, Европејците можат да ја преземат одговорноста за сопствената безбедност: Шефот на француската дипломатија со критика за генсекот на НАТО
Свет  | 19.01.2026
Руте: НАТО ќе продолжи да соработува со Данска и Гренланд за безбедноста на Арктикот
﻿