Албанската мафија прави парче во Белгија, профитот од дрогата го враќа на Балканот во градежништвото и туризмот

Албанската мафија станува сè повлијателна во Белгија, според истражувањето спроведено од Институтот Кнак за локалните медиуми, објави агенцијата Белга.

Истражувањето го испитувало учеството на осомничени Албанци во случаи на белгиските судови помеѓу 2020 и 2026 година.

Повеќе од 2.000 осомничени Албанци се појавуваат во тековните истраги на федералната судска полиција.

Според Франсоа Фарси, директор на судството во Лиеж, овој феномен значително се развил во последните 25 години. Додека албанските групи претходно беа поврзани главно со кражби и трговија со кокаин во мал обем, сега се вклучени во трговија со дрога во голем обем и перење пари, наведуваат медиумите.

Претседателот на Здружението на генерални обвинители, Фредерик Ван Леув, изјавил дека албанските криминални организации се специјализирани за логистички услуги.

Тие играат клучна улога во транспортот на дрога и готовина, воспоставувањето лаборатории за дрога и набавката на хемикалии.

Овие мрежи работат на сè поструктуриран начин и можат да се споредат со организации како што се италијанската „Ндрангета“ или мексиканските картели. Профитот од криминални активности често се враќа во Албанија и се инвестира во сектори како што се градежништвото, недвижностите и туризмот, потврдиле истражителите.

Полицијата генерално ги нарекува „албански криминални организации“, бидејќи овие мрежи често вклучуваат осомничени од Косово, Црна Гора, Македонија и други земји во регионот. Според истражителите, овие групи често се организирани околу семејни врски и долгогодишни односи на доверба.