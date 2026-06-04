Странски работници заклучени во автомобил во Италија, живи запалени

Четири странски земјоделски работници беа изгорени живи во автомобил во Амендолара вчера, а полицијата уапси двајца осомничени Пакистанци. Три од жртвите се авганистански државјани, а четвртиот е од Пакистан. Единствениот преживеан, Авганистанец кој избегал кршејќи прозорец, е клучен сведок во истрагата фокусирана на конфликти околу земјоделски работни места, објавија италијанските медиуми.

Пожарот избувнал вчера околу 13 часот во близина на бензинските пумпи на бензинска пумпа, со облак од црн чад видлив од километри. Кога пожарникарите пристигнале на местото на настанот, нивната прва грижа била да спречат пожарот да се прошири на резервоарите за гориво и да предизвика уште поголема катастрофа. Дури откако пожарот бил изгаснат, телата биле откриени во автомобилот.

Сомневањата на истражителите дека работниците биле изгорени живи беа потврдени со снимки од безбедносните камери од станицата. На видеото се гледаат две лица, едно по друго, како ја блокираат вратата од автомобилот со рацете однадвор, додека запалива течност се чини дека се истура одзади. Кратко потоа, возилото се запалило, а напаѓачите избегале.

Јавното обвинителство на Кастровилари нареди апсење на двајца пакистански државјани за тешко убиство. Тие беа уапсени по неколкучасовно испрашување во Козенца, а истражителите успеаја да ги пронајдат користејќи снимки од бензинската пумпа.

Клучна улога во реконструкцијата одиграл еден преживеан од Авганистан, кој ја потврдил националноста на жртвите во интервју за калабриската новинска програма TGR. Од 20 април, тој и четворица негови колеги работеа на берба на јагоди на фарма во Сканзано Јоника. Секое утро на работа ги носеа истите двајца пакистански посредници. Наводно, во раните денови им беа платени во готово. Подоцна, постигнаа договор за дневница од 45 евра. „На крајот, ни дадоа сместување, но не и плата“, рече сведокот. „Исто така, ни побараа пет евра дневно за одење до и од работа“, додаде тој. Тој објасни дека двајцата осомничени за убиството побарале пари за превоз, што жртвите не сакале да ги платат. Кога го сфатиле ова, наводно прво истуриле бензин во внатрешноста на возилото, а потоа фрлиле запалка.