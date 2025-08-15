Мисајловски: Одбранбените капацитети продолжуваат да се зголемуваат и зајакнуваат, нови 29 возила JLTV за Армијата

Нови 29 лесни оклопни возила JLTV за македонската Армија денеска беа презентирани во штипската касарна „Јане Сандански“. Испораката на возила е според договорот за соработка со САД.

Министерот за одбрана Владо Мисајловски на презентацијата истакна дека врз основ на тридецениската соработка со стратешкиот партнер САД и програмите кои се вршат за набавка на модерзација на македонската армија, бројот на оклопни возила се зголеми речиси за двојно.

-Нашите одбранбени капацитети продолжуваат да се зголемуваат и зајакнуваат. Со оваа нова достава се приближуваме до потребниот број на возила. Дополнително, очекуваме во скоро време да ни пристигнат и дел од оклопните возила Страјкер кои се од американско производство. Возилата кои денеска ги гледаме се предвидени за лесната пешадиска баталјонска група која ќе биде подготвена за патувања и мисии во случај на потреба, истакна Мисајловски.

Од вкупно предвидените 96 возила, досега се пристигнати 67, додека останатите се очекуваат до крајот на годината.

Министерот потсети дека минатиот декември Владата потпиша седум нови договори со САД за проекти кои се во процес на реализација, а се однесуваат за набавка и опрема на специјалните сили, набавка на беспилотни системи, опрема за сајбер заштита, лесно пешадиско вооружување…

-Сето ова е јасен доказ дека сме активно посветени на модернизацијата и опремувањето на Армијата, нагласи Мисајловски.

На денешниот настан присуствуваа и премиерот Христијан Мицкоски, генерал – мајор Сашко Лафчиски и амбасадорката на САД, Анџела Агелер.