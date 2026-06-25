Мицкоски за законот за правична застапеност: Процесот е целосно уставен

Ценам дека со ова законско решение, зад кое стојам целосно, се обезбедува рамка во која ќе имаме правична застапеност. Законот ги доби сите позитивни препораки од Венцијанската комисија и не е доведена во прашање уставноста, изјави премиерот Христијан Мицкоски во Отворено студио на МРТ1 по повод две години Влада.

Има рок кога треба да се изработат подзаконски акти во кои ќе се дефинира механизмот на правична застапеност, има тело што тоа ќе го следи во рамки на Владата и кога сето тоа ќе се анализира, тоа е целосно уставен процес. Назјаначајно е сите да имаме политички консензус кога се носат вакви решенија и да го градиме на стабилни темели за да немаме какви било фрикции во иднина, ниту етнички, ни правни, изјави Мицкоски.

Во врска со обвинувањата дека Владата го укинала балансерот како алатка за правична застапеност на етничките заедници, тој рече дека има необјективна јавност која се обидува тоа да го политизира и радикализира заради политички поени и политичка корист.

Тоа не можам да го прифатам. Тоа се политички партии во опозиција кои долго беа во Владата и пред неколку години на владина седница донеле заклучок во кој велат дека употребата на балансерот како алатка е завршена, дека го надминала времето и дека треба да се напушти таквиот начин на правична застапеност, додаде претседателот на Владата.

МИА