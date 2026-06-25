Студија открива дали пиењето колаген навистина делува

Додатоците на колаген се сè попопуларни поради нивните потенцијални придобивки за кожата, зглобовите и мускулите, но експертите предупредуваат дека научните докази сè уште не се цврсти.

Анализата на голем број клинички студии покажа дека додатоците на колаген можат да имаат корисен ефект врз хидратацијата и еластичноста на кожата, да ги намалат проблемите со зглобовите и да го поддржат здравјето на мускулите.

Сепак, резултатите не се секогаш конзистентни, па затоа не може да се каже со сигурност дека ќе имаат ист ефект кај сите корисници.

Еден проблем е што студиите значително се разликуваат едни од други. Користени се различни видови колаген, различни дози и методи на администрација, што го отежнува прецизното споредување на резултатите.

Покрај тоа, голем број студии се оценети како методолошки слаби, главно поради малиот број испитаници и краткото времетраење на следењето.

Колагенот може да се добие од различни извори, вклучувајќи говеда, свињи, живина, риби и други морски организми. На пазарот има и производи кои се претставуваат како алтернативи на колагенот на растителна основа.

Исто така, постојат разлики во методот на обработка, што може да влијае на апсорпцијата и дејството во телото.

Експертите нагласуваат дека резултатите од суплементацијата се под влијание и на бројни други фактори, како што се исхраната, изложеноста на сонце, квалитетот на спиењето, пушењето, хормоналниот статус и животните навики. Затоа, често е тешко да се утврди дали позитивните промени се должат на самиот колаген или на други околности.