Како природно да го зголемите колагенот во телото

Една од најголемите заблуди во светот на исхраната и убавината е дека за блескава кожа, силна коса и здрави зглобови неопходни се суплементи од говедски колаген или варење животински коски. Вистината е многу поедноставна и поубава: човечкото тело е совршена машина која сама го произведува својот колаген.

За овој процес да функционира беспрекорно, особено со стареењето, не треба да му давате на телото готов животински колаген, туку да му ги обезбедите вистинските градбени блокови – специфични аминокиселини, витамин Ц и моќни антиоксиданси.

Со преминување на целосни растителни намирници, всушност го стимулирате организмот повторно да го произведува овој клучен протеин, а токму овие 4 пијалаци делуваат како совршено „гориво“ за природна синтеза на колаген.

Незасладено соино млеко

За разлика од многу други растителни млека, соиното млеко се издвојува затоа што е извор на комплетен протеин, што значи дека ги содржи сите есенцијални аминокиселини потребни за изградба на колагенски влакна.

Покрај протеините, „тајното оружје“ на сојата се изофлавоните. Клиничките истражувања покажале дека овие растителни соединенија директно ја поттикнуваат продукцијата на колаген, ја подобруваат хидратацијата и ја враќаат еластичноста на кожата, што ги прави особено корисни за жените во постменопауза.

Чаша соино млеко во утринското кафе или во овесна каша е одличен, научно потврден анти-ејџ чекор.

Свежо цедени цитруси

Можете да внесувате колку сакате растителни протеини, но без една клучна компонента телото нема да создаде ниту грам колаген – а тоа е витаминот Ц.

Овој витамин е неопходен за поврзување на аминокиселините во цврсти колагенски влакна. Редовното консумирање свежо цеден сок од портокал, грејпфрут, лимон или лимета (без додаден шеќер) му обезбедува на телото силна доза од овој витамин.

Истражувањата покажуваат дека редовниот внес на цитруси значително го забрзува заздравувањето на раните, ја намалува видливоста на фините линии и го штити постоечкиот колаген од распаѓање.

Зелени сокови

Ладно цедените сокови од темнозелен лиснат зеленчук (како спанаќ, кељ и блитва) претставуваат вистинска инфузија на здравје за кожата.

Овие растенија се богати со хлорофил, витамин Ц и – што е најважно – слободни аминокиселини кои телото не мора долго да ги вари, туку веднаш ги испраќа во крвотокот.

Со пиење зелени сокови му давате на организмот материјал што директно ја поттикнува регенерацијата на ткивата и го забавува стареењето на клетките.

Напомена: Обидете се овие сокови да ги подготвувате во блендер или соковник за ладно цедење за да се зачуваат што повеќе хранливи материи.

Смути од бобинки

Капини, малини, јагоди и боровинки не се само вкусни, туку се и едни од најсилните природни антиоксиданси.

Смути од бобинки има двојна функција:

поради високото ниво на витамин Ц учествува во создавање нов колаген

благодарение на антиоксидансите делува како „штит“ што ги спречува слободните радикали да го уништуваат постоечкиот колаген во кожата и зглобовите

Навики што го уништуваат колагенот

Исхраната е само половина од битката. За навистина да го зачувате нивото на колаген во телото, експертите советуваат да ги примените и следните навики:

Избегнувајте рафиниран шеќер: шеќерот предизвикува процес наречен гликација, кој директно ги оштетува колагенските влакна и ја прави кожата опуштена.

Внимавајте на сонцето: УВ-зрачењето е еден од најголемите „убијци“ на колагенот. Креми со заштитен фактор (SPF) се потребни во текот на целата година.

Сон и стрес: хроничниот стрес и недостигот од сон го зголемуваат нивото на кортизол – хормон што ја забавува регенерацијата на кожата и зглобовите.

Заборавете на скапите индустриски прашоци и животинските бујони. Природата веќе ни обезбедила сѐ што е потребно за здрав и функционален колаген.

Со комбинирање квалитетни растителни протеини (како оние од сојата) со изобилство од витамин Ц и антиоксиданси од свежо овошје и зеленчук, му давате на телото моќна алатка само да се регенерира, штитејќи го и своето здравје и планетата.