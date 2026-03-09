 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник

Дебата во „Јуроп хаус“ за правата на жените „Кој ја плаќа сметката? Цената на нееднаквоста“

Кариера

09.03.2026

Заменик амбасадорот на ЕУ Бен Нупнау во просториите на Јуроп Хаус во Скопје денеска напладне ќе го означи почетокот на низа панел дискусии за правата на жените кои ќе се одржуваат во текот на целата година – почнувајќи со Меѓународниот ден на жената и завршувајќи со Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените.

Со фокус на прашањето „Кој ја плаќа сметката? Цената на нееднаквоста“, првата панел дискусија ќе се фокусира на економските и социјалните проблеми со кои се соочуваат жените денес.

Целта на панел дискусијата е двојна -да се прослават социјалните, економските, културните и политичките достигнувања на жените во Македонија и пошироко, и да се слушнат различни перспективи – од граѓанското општество, академијата, претприемништвото, како и владата.

