Овие лекови може да бидат опасни кога е многу жешко

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Топлотниот бран во Европа оваа недела претставува ризик за сите, но некои групи се особено изложени на ризик. Покрај децата и постарите лица, луѓето што земаат одредени лекови се исто така изложени на зголемен ризик, честопати без да го сфатат тоа.

Кои лекови го зголемуваат ризикот?

Одредени лекови можат да влијаат на способноста на телото да се лади или да задржува течности. Упатствата велат дека луѓето што земаат лекови за хронични состојби, како и проблеми со менталното здравје, треба да бидат особено внимателни.

Лековите за хронични состојби, како што се диуретиците и бета-блокаторите, како и оние што се користат за лекување на проблеми со менталното здравје, како што се антипсихотиците и вообичаените антидепресиви, можат да ја нарушат способноста на телото да се лади или да задржува течности. Ова ги прави луѓето што ги земаат поподложни на компликации поврзани со топлината.

Луѓето со кардиоваскуларни, респираторни или бубрежни заболувања може да доживеат влошување за време на топлотен бран. Ова се случува затоа што обидот на телото да се олади претставува дополнителен товар врз органите кои веќе се под стрес.

На пример, луѓето со срцеви заболувања може да имаат потешкотии во одржувањето на соодветен проток на крв, што може да доведе до болка во градите или дури и срцева слабост. Слично на тоа, луѓето со хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма може да имаат тешкотии со дишењето бидејќи комбинацијата од топол воздух, загадување и дехидрација ги воспалува дишните патишта и го намалува внесот на кислород.