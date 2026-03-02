Мицкоски на Економско социјалниот совет: Минималната плата се зголемува, повисоки примања од април

Влада

Откако сме како Влада избрани до сега, ги имаме регулирано односите со нашите колеги во најголем дел. Кога ќе кажам во најголем дел, тоа е 95 па и повеќе проценти, преку Колективни договори кои што имаат краен рок на реализирање до 2028 година, вели претседателот на Владата Христијан Мицкоски на денешната седница на Економски социјалниот совет.

Премиерот Мицкоски посочи дека за разлика од претходно, оваа Влада се однесува одговорно и презема обврски за реализирање само до мандатот до 2028 година.

Се однесуваме одговорно. Одговорно во рамките на мандатот кој што сме го добиле од граѓаните, не преземаме обврски како тоа што било случај во минатото за периодот после 2028 година, односно после мандатот на оваа влада. Едноставно сакаме да сме одговорна влада. За жал, влада која што ќе мора да ги реши сите оние напластени проблеми кои што се наследени од минатото, поради нестручното, несовесното и лошото менаџирање, прво со владините ресурси, а потоа и со креирање на политиките на државно ниво, рече тој.

Мицкоски додаде дека изминатиот период е постигнат договор со синдикатите УПОЗ и САДУ за повисоки плати на административците, посочувајќи дека во тој договор влегле и други синдикални организации кои што не биле дел од првичните преговори.

Што се однесува до останатите параметри, нашиот став е јасен за јавноста и тука немаме никаква дилема. Последното кое што требаше да го затвориме како би рекол условно кажано отворено прашање, тоа беше договорот кој го потпишавме со синдикатите УПОЗ и САДУ и тоа го завршивме. Таму беа додадени и други синдикати кои што првично не беа дел од преговорите, но сакавме да имаме што е можно поголем опфат, и со тоа ние го затворивме и тоа отворено прашање, кое што некако лебдеше и на дел од седниците на Економско социјалниот совет, кажа Мицкоски.

Претседателот на Владата Мицкоски информираше дека на денешната седница е информација за висината на минималната плата која ќе биде во 2026 година согласно закон, укажувајќи дека очекува да помине оваа информација утре на владина седница.

Денеска на дневен ред е информација за висината на минималната плата, која ќе биде во 2026 година согласно закон. Очекувам дека на следната владина седница да го поминеме и како Влада и потоа нормално согласно висината на минималната плата од април за март да почне истата да се исплатува, истакна Мицкоски и додаде дека очекува бипартитниот дијалог меѓу работодавците и работниците да продолжи во иднина да се интензивира.