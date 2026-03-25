Мицкоски: Ќе поведам регионална иницијатива за здружување за инвестиции во енергетиката која ќе има потенцијал од неколку милијарди евра

Премиерот Христијан Мицкоски во синоќешното интервју во емисијата „Заспиј ако можеш“ говореше за можноста регионот заеднички да настапува во поглед на привлекување на идните енергетски инвестиции за задоволување на доаѓачките потреби во светот. Премиерот потсети на последното негово учество во рамки на Светскиот Економскиот Форум во Давос. Тој посочи дека на една од панел дискусиите имал прилика заедно да учествува со Фатих Бирол, од Светската Енергетска Агенција, американскиот секретар за енергетика, првите луѓе на АЕС и АРАМКО и главна тема на таа дискусија биле енергетските предизвици во светот во иднина.

Бирол посочи дека потребите за енергија во светот во следната деценија ќе растат, но потребите за електрична енергија ќе растат два и пол пати побрзо отколку вкупните потреби за енергија. Во следната деценија ќе недостасуваат околу 40.000 теравати инсталиран капацитет во светот. За да имаме чувство оваа бројка што значи, таа е моменталниот инсталиран капацитет на САД, Канада, ЕУ и Јапонија заедно. Толку ќе треба нов инсталиран капацитет во светот следнава деценија да се изгради.

Ако ние како држава се појавиме со иницијатива никој може нема да не препознае, но ако како регион Западен Балкан се појавиме, бидејќи далноводите и гасоводите немаат шенген правила, и да привлечеме само 0,1% од тие 40.000 тера вати да изградат тука такви капацитети, тоа се 4 тера вати. Цената на чинење на еден инсталиран мегават е 1 милион американски долари. Ние зборуваме за 4 милиони мегавати, помножено со 1 милион долари, ние зборуваме за 4 трилиони американски долари. Ако го поделиме тоа на 10 години, доаѓаме на 400 милијарди американски долари годишно. Вкупниот номинален БДП на сите 6 балкански земји е 250 милијарди долари. А јас ви велам само 0.1% да успееме да ги донесеме од ова што ќе му треба на човештвото во следната деценија“, објасни премиерот.



Мицкоски дополни дека разговарал со дел од своите колеги за оваа можност и најави дека за тоа сака да дискутира со сите земји од регионот на следниот состанок ЕУ Западен Балкан во Подгорица и од тоа да произлезе регионална иницијатива.