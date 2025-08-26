Колку чини дневно одржувањето на јахтата на Филипче: За гориво 1800 евра, екипаж 500, вкупно 2750

Класична СДС матрица на лаги и дефокус. Последниот човек кој може да зборува за економија е Венко Филипче. Под него, Заев, Артан, Бујар и Али, Македонија ја виде најголемата сиромаштија, најскапата струја, најскапото гориво и најголемите корупциски афери, објави ВМРО-ДПМНЕ.

Народот плаќаше со живот и празни џебови, а тие си полнеа сметки и договараа политики на јахти.

Денес Филипче зборува за „достоинство“, а токму тој и неговиот ментор ја понижија државата и ја симнаа СДС од втора на четврта партија.

Меѓу другото, би го прашале Филипче: кога толку глуми загриженост за државата, зошто не им каже на своите 6% поддржувачи колку чини еден ден возење на јахтата? Тука зборуваме за материјалната цена во евра, не за фактот кој одамна е познат, дека тоа возење е само симбол на неговата заложеност кон менторот и сопственикот на јахтата.

За да му ги скратиме маките, еве ја сметката:

Гориво: 1800 €

Екипаж: 500 €

Одржување: 250 €

Марина / сидрење: 200 €

Вкупно: околу 2750 € на ден.

Без да ги пресметаме и скапите ручеци и „ужинки“, какви што има дводецот што го води СДС. Со храна и пијалоци, сумата оди и до 6–7000 € дневно.

За десетина дена тоа преку 70000 евра луксуз.

А за 30 дена, колку што летово поминуваат на јахтата и по грчките плажи и острови, а и по други земји, нека пресмета кој сака сам – колку чини сето тоа.

Затоа, пред да глуми дека се грижи за народот, Филипче нека објасни како е можно да се трошат толку пари на јахти и дали мирно спие кога сите во државата знаат дека токму тој хедонистички двоец е одговорен за сиромаштијата, галопирачката инфлација и разурнатата економија.

Додека народот преживуваше, тие купуваа јахти и си планираа луксузен живот со украденото од народот богатство.