Промоција на поетсата книга „Некој друг“ од Јовица Ивановски

Денеска, на четврти во 20 часот, во „Лабораториум“, ќе се одржи промоција на поетската книга „Некој друг“, од Јовица Ивановски. Книгата ќе ја промовира поетот Дарко Лешоски, а песни ќе чита актерот Нино Леви.

Ивановски е роден во Скопје, 1961 година. Автор е на дваесет и една книга поезија и неколку избори на македонски и англиски. Застапен е во повеќе антологии и препеан на петнаесетина јазици. Добитник е на наградата „Браќа Миладиновци“ на Струшките Вечери на Поезијата за книгата „Човек“ (2019).