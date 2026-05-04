Филмот „Преекспонирано“ на Елеонора Венинова во „Синаплекс“

Филмот „Преекспонирано“ на режисерката Елеонора Венинова, денеска, на 4 мај во 18 часот во „Синеплекс“ ќе има бесплатна кинопроекција. Пред почетокот на филмот ќе има разговор со дел од екипата. Филмот е по сценарио на Венинова и е дел од иницијативата на Агенцијата за филм за прикажување на македонски филмови и доближување до публиката.



Во главните улоги играат: Камка Тоциновска, Благој Веселинов, Сара Климоска, Марјан Наумов. Продуцент е Гоце Кралевски. Кинематографер е Лев Предан Коварски, музиката е на Линдзи Рајт.

Станува збор за драма, делумно инспирирана од вистински настани. Говори за брачна двојка која престојува во викенд куќа во Охрид и нивниот мир и брачна идила е нарушена од тинејџерка, која е ќерка на нивни блиски пријатели. Тие двајца ќе се доведат во ситуација да го преиспитаат својот брачен живот.