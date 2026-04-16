16.04.2026
Четврток, 16 април 2026
„ОСТРОВОТ АМРУМ“ – приказна за храброст, преживување и скриените сенки на мирот

16.04.2026

Во време кога светот се наоѓа на самиот крај од една од најмрачните епохи, филмот „Остров Амрум“ (Amrum) нè носи на ветровитиот северен остров каде што животот продолжува – и покрај војната.

Сместен во пролетта 1945 година, филмот ја раскажува приказната за дванаесетгодишниот Нанинг – момче кое прерано станува херој на сопственото семејство. Соочен со суровата реалност, тој лови фоки, оди на ноќен риболов и работи на фарма за да ѝ помогне на својата мајка да ги преживеат последните денови од војната.

Но, додека природата околу него нуди моменти на убавина и слобода, вистинската закана не доаѓа од морето – туку од луѓето. Кога конечно ќе настапи мирот, Нанинг открива дека опасноста е поблиску отколку што некогаш можел да замисли.

Филмот, режиран од реномираниот Fatih Akin, мајсторски комбинира драма, суптилен хумор и биографски елементи, создавајќи силна и емотивна приказна која остава траен впечаток. Во главните улоги настапуваат Jasper Billerbeck, Kian Köppke, Laura Tonke, Diane Kruger, Lisa Hagmeister, Detlev Buck, Matthias Schweighöfer и Lars Jessen.

Со времетраење од 93 минути, „Остров Амрум“ е повеќе од филм за војна – тоа е интимна приказна за растење, семејство и човечката издржливост.

Не пропуштајте ја оваа моќна приказна за едно момче, еден остров и вистината што доаѓа со мирот. „Остров Амрум“ – филм што ќе ве трогне и ќе ве натера да размислите.

Премиера: 16 април 2026

