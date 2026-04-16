„ОСТРОВОТ АМРУМ“ – приказна за храброст, преживување и скриените сенки на мирот

Во време кога светот се наоѓа на самиот крај од една од најмрачните епохи, филмот „Остров Амрум“ (Amrum) нè носи на ветровитиот северен остров каде што животот продолжува – и покрај војната.

Сместен во пролетта 1945 година, филмот ја раскажува приказната за дванаесетгодишниот Нанинг – момче кое прерано станува херој на сопственото семејство. Соочен со суровата реалност, тој лови фоки, оди на ноќен риболов и работи на фарма за да ѝ помогне на својата мајка да ги преживеат последните денови од војната.

Но, додека природата околу него нуди моменти на убавина и слобода, вистинската закана не доаѓа од морето – туку од луѓето. Кога конечно ќе настапи мирот, Нанинг открива дека опасноста е поблиску отколку што некогаш можел да замисли.

Филмот, режиран од реномираниот Fatih Akin, мајсторски комбинира драма, суптилен хумор и биографски елементи, создавајќи силна и емотивна приказна која остава траен впечаток. Во главните улоги настапуваат Jasper Billerbeck, Kian Köppke, Laura Tonke, Diane Kruger, Lisa Hagmeister, Detlev Buck, Matthias Schweighöfer и Lars Jessen.

Со времетраење од 93 минути, „Остров Амрум“ е повеќе од филм за војна – тоа е интимна приказна за растење, семејство и човечката издржливост.

Премиера: 16 април 2026

