Турската полиција приведе 83 лица, блокираше 940 сметки и затвори 93 групи поради објави за пукањата во Кахраманмараш и Шанлиурфа

Турската полиција приведе 83 лица, блокираше 940 сметки на социјалните мрежи и затвори 93 групи на апликацијата за пораки Телеграм поради објави што негативно влијаат врз општеството и го величаат криминалот и криминалецот.

Мерките беа преземени како дел од истрагите за пукањата во училиштата во Кахраманмараш и Шанлиурфа, соопшти полицијата на својата официјална Фејсбук страница.

Девет лица беа убиени, а тринаесет повредени откако 14-годишен ученик во училиште во Кахраманмараш отвори оган врз нив вчера. Еден ден претходно, 19-годишен поранешен ученик во училиште во Шанлиурфа, исто така, отвори оган врз училиштето, ранувајќи 16 лица. Двајцата стрелци беа пронајдени мртви.

83 лица беа приведени и против нив беа преземени правни мерки откако беше утврдено дека споделувале објави и извршувале активности што содржеле квалификации што го фалеа злосторството и криминалот и негативно влијаеле врз општеството, се вели во соопштението за активностите на органите за спроведување на законот.

Дополнително, беа преземени мерки за блокирање на 66 URL-адреси и отстранување на содржината објавена на нив по пукањето во Кахраманмараш, објави турската државна телевизија ТРТ Хабер.

Според властите, предметните URL-адреси дистрибуирале провокативна содржина поврзана со нападот преку Телеграм. Исто така, е започната истрага против профили што дистрибуирале снимки од пукањето преку комуникацискиот канал. Група на Телеграм со над 100.000 членови, во која се дистрибуирале снимки поврзани со пукањето, беше затворена.

Инаку, турската полиција ја исклучи можноста за терористички напад во пукотницата во училиштето во Кахраманмараш. Во соопштението објавено на официјалната Фејсбук страница на полицијата се вели дека се извршени првични проверки на телефонот на 14-годишниот сторител, кој бил ученик во осмо одделение во училиштето каде што отворил оган.

Првичните истраги открија дека сторителот користел слика на својот ВатсАп профил што се однесува на Елиот Роџер, кој изврши напад во Соединетите Американски Држави во 2014 година, се вели во соопштението на турската полиција.

Елиот Роџер е познат по својата омраза кон жените и заканите дека ќе почне да убива поради својата осаменост и сексуални проблеми. Тој избодел три лица во својот стан и убил уште три додека возел во автомобил и пеш, пукајќи во други, пред да се самоубие.

Дигиталните материјали запленети при претресите на домот на сторителот и автомобилот на неговиот татко се конфискувани и се испитуваат, соопшти полицијата.

Истрагата на местото на злосторството е завршена. Анализата на снимките од камерата продолжува.

Врз основа на првичните наоди, не се пронајдени докази што го поврзуваат инцидентот со тероризам. Се третира како индивидуален напад, соопшти турската полиција.

За денес е закажан состанок за анализа на безбедносните мерки во и околу училиштата и потребата од нивно зајакнување. На состанокот ќе присуствуваат министерот за внатрешни работи на Турција, Мустафа Чифчи, министерот за образование, Јусуф Текин, гувернерите и директорите на регионалните образовни инспекторати.