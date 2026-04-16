16.04.2026
Албанскиот премиер Рама во посета на Рим, предвидена средба со премиерката Мелони

Албанскиот премиер Еди Рама денеска ќе има официјална средба во Рим со премиерката на Италија, Џорџа Мелони, во палатата Чиги.

– Средбата, за која објави на веб-страницата на кабинетот на италијанската премиерка, е закажана за во 15 часот и се очекува соговорниците да се фокусираат на зајакнување на билатералните односи меѓу Албанија и Италија, но и безбедносната состојба на глобално ниво – објавија албанските медиуми.

Оваа средба меѓу двајцата премиери доаѓа по првата меѓувладина седница Италија – Албанија одржана во Рим во ноември 2025 година, каде што беа потпишани 16 договори за соработка.

Потпишаните документи опфаќаат клучни сектори, како што се одбраната и безбедноста, каде што се издвојува снабдувањето со опрема, технологија и изградбата на поморска инфраструктура за бродови во Албанија.

Исто така, беше договорено да се прошири соработката за проектот за подводна интерконекција за обновлива енергија.

На состанокот беше постигнат договор и за управувањето со емигрантските текови, соработка во здравството и образованието.

