Рама не може да разбере зошто Хаг бара 45 години затвор за Хашим Тачи

Албанскиот премиер Еди Рама вечерва остро реагираше откако Специјалното обвинителство во Хаг, побара по 45 години затвор за четворицата поранешни водачи на Ослободителната војска на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Јакуп Красниќи и Реџеп Селими.

Тој објава на платформата Икс наведе дека сè уште не може да ја разбере логиката на која се потпирало Обвинителството за да излезе со такво „неразумно и неприфатливо барање“.