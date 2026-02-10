 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Ова е неговата потерница: Тачи лично го надгледувал вадењето органи од „жолтата куќа“?

10.02.2026

Хашим Тачи, Кадри Весељи, Јакуп Красниќи и Реџеп Селими, лидерите на  ОВК на кои им се суди во Хаг за најмонструозните злосторства, збеснаа кога дознаа дека Специјалниот суд доделил статус на жртви на уште 12 лица. Вчера за нив се побара по 45 години затвор. Албанскиот премиер Еди Рама рече дека не може да разбере зошто се бара толкави казни.

Рама не може да разбере зошто Хаг бара 45 години затвор за Хашим Тачи

Овие луѓе седиректни жртви на злосторства извршени од  ОВК на кои од минатата година им се суди во Хаг.

Еди од сведоците детално раскажа и како настанала озлогласената „жолта куќа“ на северот на Албанија, во која монструми им ваделе органи на Србите.

-Ранет беше најдобриот пријател на Тачи и префрлен на северот на Албанија, во  жолтата куќа. Истиот или следниот ден донесоа затвореник на кој му извадија бубрег и му го пресадија на ранетиот пријател на Тачи изјави овој заштитен сведок.

