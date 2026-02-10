Ова е неговата потерница: Тачи лично го надгледувал вадењето органи од „жолтата куќа“?

Хашим Тачи, Кадри Весељи, Јакуп Красниќи и Реџеп Селими, лидерите на ОВК на кои им се суди во Хаг за најмонструозните злосторства, збеснаа кога дознаа дека Специјалниот суд доделил статус на жртви на уште 12 лица. Вчера за нив се побара по 45 години затвор. Албанскиот премиер Еди Рама рече дека не може да разбере зошто се бара толкави казни.

Овие луѓе седиректни жртви на злосторства извршени од ОВК на кои од минатата година им се суди во Хаг.

Еди од сведоците детално раскажа и како настанала озлогласената „жолта куќа“ на северот на Албанија, во која монструми им ваделе органи на Србите.