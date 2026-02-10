Максвел бара помилување од Трамп за да сведочи во Конгресот

Гислејн Максвел, поранешна соработничка на осудениот сексуален престапник Џефри Епстин, откако одби да одговори на прашања во конгресната истрага, посочи дека доколку американскиот претседател Доналд Трамп ја заврши нејзината затворска казна, таа би била подготвена да сведочи дека тој и поранешниот претседател Бил Клинтон не направиле ништо лошо кога станува збор за нивните контакти со Епстин.

Комитетот за надзор на Претставничкиот дом побара Максвел да одговори на прашања за време на видео повик од федерален затвор во Тексас, каде што таа отслужува 20-годишна казна за трговија со луѓе. Сепак, таа одби, повикувајќи се на Петтиот амандман од Уставот на САД, за да избегне прашања што би можеле да ја инкриминираат.

Петтиот амандман од Уставот на САД обезбедува клучна заштита на поединците во судските постапки, вклучувајќи кривични дела од висок профил, заштита од двоен ризик и право на молчење.

Таа повторно е под лупа на пратениците додека истражуваат како Епстин, финансиер со широки врски со моќни личности, можеби сексуално злоставувал малолетни девојчиња со години. Пратениците се обидуваат да го идентификуваат секој што бил поврзан со Епстин и можеби му помагал во неговата сексуална злоупотреба.

За време на сослушувањето зад затворени врати вчера, адвокатот на Максвел, Дејвид Оскар Маркус, му рече на комитетот во изјава дека таа е „подготвена целосно и искрено да зборува доколку претседателот Трамп ѝ даде помилување“.

Тој додаде дека и Трамп и Клинтон се невини за какво било кривично дело, но дека „само г-ѓа Максвел може да објасни зошто, а јавноста има право на тоа објаснување“.

Демократите го нарекоа тоа дрзок обид на Максвел да го натера Трамп да ја заврши затворската казна.

Пратениците рекоа дека таа се однесувала како робот за време на повикот и не покажала каење.

Кога беа прашани за тоа, Белата куќа посочи на претходните изјави на претседателот кои сугерираа дека можноста за помилување во моментов не е во фаза на разгледување.

И демократските и републиканските пратеници се спротивставуваат на таквата опција.

Максвел се обидува да ја поништи нејзината пресуда, тврдејќи дека е неправедно осудена.