 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Неделник

Индициите упатуваат на многу поголем криминал, ова е само почеток, рече Мицкоски најавувајќи проширена истрага

Македонија

10.02.2026

Владата денеска ќе донесе задолженија за спроведување проверки и во други фирми кои се занимаваат со производство на марихуана, најави премиерот Христијан Мицкоски, посочувајќи дека актуелната акција е само почеток на многу поширока истрага.

Не би се изненадил ако дојдеме до сто тони заплена“, изјави Мицкоски.

Прашан дали марихуаната што завршила во Србија поминала преку граница како пломбиран товар, пријавен во документацијата како друг производ, Мицкоски одговори дека засега нема такви информации.

Тој посочи дека со правилник донесен од претходната власт било овозможено производство на цвет од канабис со квалитет под стандардите, кој потоа би се користел за производство на масло што се пласирало на пазарот, што, според него, отворило простор за сериозни злоупотреби.

Потребна е сериозна истрага. Ова е само почеток. Од индициите што ги имаме и од она што МВР го работи – телефонски комуникации, разговори и друг вид докази – јасно е дека случајот ќе биде многу поголем“, нагласи премиерот, додавајќи дека институциите ќе одат до крај во расчистувањето на целиот синџир на одговорност.

Поврзани вести

Македонија  | 10.02.2026
Не е возможно правосудниот испит да се полага на албански јазик, додека не се променат законите, вели Мицкоски
Македонија  | 10.02.2026
Нема скандал во кој не се вмешани Заев и Филипче
Хроника  | 09.02.2026
Истрагата продолжува: Има ли поврзаност на запленетата марихуана со таа од Србија?
﻿