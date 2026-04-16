16.04.2026
Танкер запленет од Франција ги напушти француските територијални води откога плати казна

Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија дека пронашле скриено оружје што му припаѓало на Хезболах по нападот во јужен Либан.

Во соопштение на својот Телеграм канал, ИДФ соопшти дека идентификувале и спречиле два обиди на терористички ќелии да извршат напади врз израелски војници.

Во напад со беспилотно летало и заедничка операција на израелските воздухопловни сили, терористите беа погодени и елиминирани, се додава во соопштението.

Пронајдено оружје и складиште
Војниците, исто така, пронајдоа голема количина оружје на местото на настанот.

Според соопштението на ИДФ, таму имало бројно оружје, вклучувајќи автоматски пушки „Калашников“, противтенковски ракети, рачни ракетни фрлачи и подземно скриено оружје што содржело минофрлачки гранати.

