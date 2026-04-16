16.04.2026
Четврток, 16 април 2026
По налог на СПАК запленет имот вреден 12 милиони евра стекнат од шверц со дрога

16.04.2026

Специјалното обвинителство против корупција и организиран криминал (СПАК) заплени имот вреден 12 милиони евра од албанска меѓународна структурирана криминална група.

Групата дејствувала во Јужна Америка, Белгија и Холандија, а истрагите документирале осум случаи на трговија со кокаин во големи количини, од 2019 до 2021.

Специјалниот суд изрекол 11 безбедносни мерки, од кои три се извршени. Лицата Лулзим Пепај, Флоријан Марку и Антон Кола се уапсени, додека во отсуство изречена е безбедносна мерка и за Јетмир Пепа, име познато на полицијата, кој се бара со меѓународна потерница.

СПАК, исто така, објави дека оваа криминална група во неколку наврати шверцувала околу 7,5 тони кокаин од Јужна Америка во Европа.

Од криминалната група е запленет 232 движен и недвижен имот, во вредност од 12 милиони евра. Запленети вклучуваат бизниси во Тирана, Лежа и други градови во земјата, земјиште, хотели, паркинзи и станови, 89 автомобили, како и банкарски сметки, стои во објавата на СПАК, објави Топ чанел.

Акцијата на СПАК и Националното биро за истраги била спроведена во соработка со Евројуст, Европол и агенциите за спроведување на законот во Франција, Холандија и Велика Британија.(МИА)

Поврзани вести

Хроника  | 06.04.2026
Спречени обиди за криумчарење на над 16 илјади парчиња лекови, 116 парчиња забни импланти, опрема за тетовирање, над 12 тони овошје и зелечук и златен накит
Хроника  | 27.03.2026
На Табановце во автобус на „Дурмо Турс“ откриени 580 куршуми сокриени меѓу пакувања кафе
Хроника  | 07.03.2026
На Меѓународниот аеродром Скопје откриени непријавени 150 илјади британски фунти