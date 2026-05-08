Иран заплени танкер во Оманскиот Залив, го попречувал извозот на нафта

Иран го заплени танкерот за нафта „Оушн Кои“ во Оманскиот Залив поради наводен обид на бродот да го попречи извозот на иранска нафта, објавија денеска иранските државни медиуми, повикувајќи се на соопштение на војската.

Според извештаите, танкерот што пловел под знамето на Барбадос превезувал иранска нафта и „се обидел да предизвика штета и да го попречи извозот на нафта искористувајќи ги регионалните услови“, пренесуваат британските медиуми.

Танкерот, што од февруари е под американски санкции, бил придружуван до јужниот брег на Иран и предаден на судските власти.

Заплената се случи откако американските и иранските сили синоќа повторно разменија оган во Ормуската Теснина.

Иран во голема мера го затвори овој тесен поморски пат низ кој пред почетокот на војната меѓу САД и Израел против Иран минуваше околу една петтина од светскиот нафтен сообраќај. (МИА)