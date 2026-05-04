04.05.2026
Понеделник, 4 мај 2026
Неделник

Еден месец до почетокот на 25. ОФФест

Музика

Само еден месец до јубилејното издание на 25. ОФФест резервирано во првата недела од јуни. Богата програма со учесници од 12 земји со посебен акцент на Африканкиот континент. Следејќи ја убавата традиција, во прудружната програма на ОФФест ќе биде прикажан и култниот бразилски документарниот филм „ELIS & TOM“. Првите три фестивалски вечери ќе се одржат во Националната Опера и Балет а последната во Младинскиот Културен Центар. Сите детали и информации за фестивалот и неговата извонредно силна, колоритна, инспиративна и возбудлива програма ги имате подолу и на веб-страната www.offest.com.mk