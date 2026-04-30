Политика од авион: Филипче не дојде во Собрание, битно напиша статус

Креирано со помош на AI

Отсуството знае да биде политичка порака само по себе. Особено кога се случува во ден кога Собранието е место за директна одговорност – пратенички прашања, момент кога јавноста очекува одговори, а не статуси. Додека салата во Собрание на Република Македонија чекаше аргументи, Венко Филипче избра друга платформа – социјалните мрежи. Во 14:52 часот, наместо на говорница, како што велат извори на Република, тој веќе беше на пат за Франкфурт.

Грижа за државата од далечина. Политика во статуси, наместо политика во институции.

Ова отвора суштинско прашање – дали политичката одговорност може да се „аутсорсира“? Дали е доволно лидер да се јавува со објави, додека институциите остануваат без директен дијалог? Во време кога довербата во политиката е кревка, ваквите потези не се само личен избор, туку сигнал. Сигнал дека зборовите се селат онлајн, а одговорноста офлајн.

Филипче можеби навистина „се секира“, но политиката не се мери по тоа каде си загрижен – туку каде си присутен.