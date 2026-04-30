Четврток, 30 април 2026
Лидерот на СДСМ ја напушти државата среде пратенички прашања

Политика од авион: Филипче не дојде во Собрание, битно напиша статус

Креирано со помош на AI
Отсуството знае да биде политичка порака само по себе. Особено кога се случува во ден кога Собранието е место за директна одговорност – пратенички прашања, момент кога јавноста очекува одговори, а не статуси. Додека салата во Собрание на Република Македонија чекаше аргументи, Венко Филипче избра друга платформа – социјалните мрежи. Во 14:52 часот, наместо на говорница, како што велат извори на Република, тој веќе беше на пат за Франкфурт.

Грижа за државата од далечина. Политика во статуси, наместо политика во институции. Л

Ова отвора суштинско прашање – дали политичката одговорност може да се „аутсорсира“? Дали е доволно лидер да се јавува со објави, додека институциите остануваат без директен дијалог? Во време кога довербата во политиката е кревка, ваквите потези не се само личен избор, туку сигнал. Сигнал дека зборовите се селат онлајн, а одговорноста офлајн.

Филипче можеби навистина „се секира“, но политиката не се мери по тоа каде си загрижен – туку каде си присутен.

Поврзани вести

Македонија  | 30.04.2026
Филипче: По заминувањето на Цеков, почнува распадот на „тендер-коалицијата“
Македонија  | 30.04.2026
Има ли новинар со кој Филипче не се скара?
Македонија  | 29.04.2026
Koи се условите да се добие златна виза во Дубаи: Потребна е инвестиција од минимум 550.000 американски долари