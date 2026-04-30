 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Лазаров го објави списокот за баражот со Словачка – се враќа Талески

Ракомет

30.04.2026

Селекторот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров го објави поширокиот список на играчи за претстојниот бараж против Словачка, кој ќе одлучи дали Македонија ќе избори пласман на Светското првенство во 2027 година.

Најзабележително е враќањето на Филип Талески од унгарската Татабања, кој по подолга пауза повторно е дел од националниот тим. Лазаров со ова, очигледно, сака да ја засили репрезентацијата со поискусни играчи пред двомечот.

Првиот натпревар ќе се игра на 14 мај во Прешов, додека реваншот е закажан три дена подоцна во Скопје, каде се очекува поддршка и од македонските навивачи.

Во случај на пласман, Македонија ќе ги дознае противниците за Светското првенство на 10 јуни, а извесно е дека ќе биде сместена во вториот шешир.

Баражот има големо значење за македонскиот ракомет, бидејќи победа би значела ново учество на големо натпреварување и продолжување на континуитетот на светската сцена.

