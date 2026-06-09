Денеска во Велес било најжешко

Велес денеска беше најтоплиот град во земјава, според најновиот пресек на Управата за хидрометеоролошки работи за температурите измерени во 17 часот.

Во Велес биле измерени 34 степени, а максималната температура во текот на денот достигнала 34,5 степени. Веднаш зад него се Демир Капија и Кавадарци, каде во 17 часот биле регистрирани 32,4 степени.

Топло беше и во Скопје. На мерната станица Скопје-Петровец биле измерени 31,8 степени, додека на Зајчев Рид температурата изнесувала 31,4 степени.

Според податоците на УХМР, високи летни температури се регистрирани и во повеќе други градови. Во Виница биле измерени 29,9 степени, во Тетово 29,5, во Прилеп 28,7, во Гевгелија 28,6, во Крива Паланка 28,2, а во Струмица 27,8 степени.

Иако во Гевгелија во 17 часот биле измерени 28,6 степени, максималната дневна температура таму достигнала 33,8 степени. Во Струмица максималната температура се искачила до 31,7 степени, а во Виница до 31,1 степени.

Најниски температури во 17 часот биле регистрирани на повисоките места. На Попова Шапка биле измерени 16,9 степени, а во Крушево 18,1 степени.

УХМР регистрира и мали количества дожд на неколку мерни станици. Во Маврови Анови биле измерени 0,4 литри на квадратен метар, во Тополчани 0,5, а во Струмица 0,2 литри на квадратен метар.