Во Скопје стартуваше првиот официјален младински камп на „AC Milan“

Министерство за спорт

Министерот за спорт, Борко Ристовски денеска присуствуваше на свеченото отворање на првиот официјален младински фудбалски камп на „AC Milan“ во Скопје.

На кампот што ќе се одржи од 10 до 14 јуни 2026 година во Тренинг центарот на ФФМ во Скопје, ќе учествуваат околу 100 момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 17 години, кои на тренинзите ќе имаат можност да учат фудбалски вештини од тројца тренери од Академијата на италијанскиот фудбалски гигант.

фото: Министерство за спорт

Овој спортски камп е убава и ретка можност нашите деца да се запознаат со филозофијата, дисциплината и вредностите на еден од најголемите и најтрофејни фудбалски клубови во светот. Можност да учат од врвни професионални тренери, да стекнат нови знаења и искуства и да ги направат своите први, но исклучително важни чекори кон остварување на своите спортски соништа, рече Ристовски.

Министерот за спорт нагласи дека ваквите програми им овозможуваат на младите да ги усвојат не само техничките и тактичките вештини, туку и вредностите што ги гради спортот – дисциплина, посветеност, тимски дух, почит и одговорност.

фото: Министерство за спорт

Како поранешен спортист, многу добро знам што значи ваква можност и колку ова искуство може да биде поттик за овие деца да се посветат на спортот и на спортските вредности. Се надевам дека овој камп ќе прерасне во традиција, а ние сме тука како Министерство за спорт и како Влада да ги помагаме ваквите настани и да промовираме вистински вредности, истакна Ристовски.

Организаторите потенцираат дека кампот комбинира високо ниво на технички тренинг, тактичка едукација и личен развој, помагајќи им на младите играчи да го откријат својот потенцијал и да ги подобрат своите фудбалски способности, истовремено прифаќајќи ги основните вредности на „AC Milan“.

фото:Министерство за спорт

Фудбалските кампови на Милан нудат уникатна можност за момчиња и девојчиња да ја искусат методологијата на еден од најуспешните клубови во светот. Тренинг сесиите се базираат на филозофијата на Академијата на Милан и се водени од официјални тренери, со фокус на подобрување на талентот на секој играч.



Нашата мисија е да обезбедиме тренинг искуство на највисоко ниво, носејќи го истиот квалитет и професионализам што се нуди во Академијата на Милан, порачаа организаторите на кампот.