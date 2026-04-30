 Skip to main content
Република Најнови вести
Четврток, 30 април 2026
Неделник

Запленети 35 илјади австралиски долари на аеродромот во Скопје по обид за непријавен пренос на готовина

Хроника

30.04.2026

Царинските службеници на Меѓународниот аеродром Скопје при контрола на двајца македонски државјани – брачен пар, пронашле 68 илјади австралиски долари.

Како што информираат од Царинската управа, иако патниците носеле поголема сума на девизи, тие наместо да се упатат на црвениот канал за пријавување, поминале низ зелениот канал, наменет за патници без ништо за пријавување. По селекција биле издвоени за детална контрола, при што биле откриени непријавените девизни средства.

„Согласно Законот за девизно работење, на патниците поединечно им се вратени девизи во противвредност од по 10 илјади евра (вкупно 33 илјади австралиски долари), додека преостанатите 35 илјади австралиски долари се запленети“, соопштија од Царинската управа.

Оттаму додаваат дека континуирано се спроведуваат активности за спречување на нелегален прекуграничен пренос на готовина.

