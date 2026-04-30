Вонредните парламентарни избори на Косово закажани за 7 јуни

Freepik

Вршителката на должност претседателка на Косово, Албулена Хаџиу, го одреди 7 јуни како датум за одржување на вонредните парламентарни избори, пренесува Косово онлајн.

По неуспехот на парламентот да избере претседател, овој состав се смета за распуштен и изборите мора да се одржат во рок од 45 дена. Вчера разговарав со претседателот на ЦИК, Крешник Радоњиќи, за изборите. Денеска ги завршив состаноците со претставниците на политичките партии. Ги сослушав нивните предлози за датумот на изборите. По процената на уставните рокови, организациските потреби на ЦИК и важноста на учеството, одлучив предвремените избори да се одржат на 7 јуни – рече Албулена Хаџиу на прес-конференција.

Таа изјави дека тоа не е она што го посакувале граѓаните, кои, како што е уверена, очекуваат единство и стабилни институции.

Пред нас е многу работа, немаме време за губење. Во демократија каде што институционалниот пат е блокиран, зборот им се враќа на граѓаните. Одговорноста е на сите. Косово докажа дека знае како да организира слободни, демократски и веродостојни изборни процеси – рече Хаџиу.

Во врска со членот кој недостига во ЦИК, Хаџиу одговори дека ќе дејствува „кога ќе смета дека треба да дејствува“, но дека тоа нема да влијае на регуларноста на изборниот процес.