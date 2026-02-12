 Skip to main content
12.02.2026
Четврток, 12 февруари 2026
ЈА КАЖАЛА ВИСТИНАТА

Кадриу нема да се извини, ќе ја чека тужбата од Бубевски

Македонија

12.02.2026

По реакцијата на обвинителот Гаврил Бубевски во врска со изјавите на адвокатката Лејла Кадриу дека влијаел на судски одлуки, денеска со соопштение се огласи и обвинителката Елизабета Јосифоска. Таа наведува дека на нејзина сметка Кадриу изнела низа невистини, лаги и клевети во однос на нејзиното постапување како јавен обвинител во Специјалното јавно обвинителство и за работењето на целото Специјално јавно обвинителство. Јосифовска и Бубевски побараа Кадриу јавно да се извини, а во спротивно се заканија со тужба.

Од друга страна, Кадриу преку социјалните мрежи истакна дека не гледа основ за извинување.

Не гледам основ кога сум изнела факти хронолошки и професионално. Ако за нив вистина е навреда тоа е веќе нивен проблем, не мој.

