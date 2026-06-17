Европратениците го одобрија извештајот за напредокот на Македонија за 2025 година на денешната пленарна седница во Стразбур. Резолуцијата беше поддржана од 411 европратеници, додека 120 гласаа „против“.

Гласањето се одржа по жестока дебата за текстовите поврзани со спроведувањето на обврските на Македонија според преговарачката рамка со ЕУ.

Амандманот 3, предложен од известувачот Томас Вајц, со кој ќе се избрише ставот 73 од идната резолуција, беше отфрлен. Обидот за отстранување на текстот беше отфрлен, при што 338 европратеници гласаа за негово задржување, а 126 за негово бришење. Ако амандманот беше усвоен, текстот нема конкретно да го спомене Вториот протокол кон Договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија.

Во став 73 се повикува Историската комисија да постигне „јасни и опипливи резултати“ со тоа што ќе ја базира својата работа на „објективни, автентични и докажани историски извори и документи“ во согласност со Вториот протокол кон Договорот за добрососедство меѓу Бугарија и Македонија. Текстот го вклучува и концептот на „заедничка историја“.

Во извештајот се нагласува дека Македонија мора да ја исполни својата обврска за уставните измени. Ставот на Советот на ЕУ е потврден, дека е подготвен да ја одржи следната меѓувладина конференција штом Скопјe ќе ги спроведе потребните уставни измени.

Став 71 ги осудува сите обиди за замена на историските споменици и артефакти, вклучително и уништувањето на автентичното културно наследство. Изразува жалење за уништувањето и фалсификувањето на бугарските натписи. Исто така, се нагласува потребата од отворање на архивите на југословенските тајни служби УДБА и КОС, „кои се чуваат во Македонија и Србија“.

Извештајот, исто така, го критикува недостатокот на напредок по голем број прашања. Други важни аспекти се стратешката важност на Коридорот VIII, поддршката за изградбата на прекуграничниот железнички тунел меѓу Бугарија и Македонија и потребата од спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови права.