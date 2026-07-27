Премиерот ги повика сите граѓани кои им било побарано да пријават корупција, ќе има и бесплатна линија

Freepik

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски во интервју за подкастот „Риштази“ рече дека во соработка со Министерството за внатрешни работи и реномирана невладина меѓународна организација ќе се отвори линија „Пријави корупција“ каде што граѓаните на кои им е побарано мито ќе можат да пријават.

„Ние покажавме и докажавме дека сме подготвени и способни да правиме реформи. И тоа се покажа со декемврискиот извештај од реформската агенда, сега ќе се покаже и во јунскиот, односно на 15 јули репортиравме до самата Европска Унија. Системот, стандардот, реформите го прават луѓето. Еве почнавме со Гостивар, каква сакате направете реформа ако вие имате луѓе кои се неодговорни и кои што се однесуваат неодговорно за бадијала ви е вас таа реформа. Ако ние не сфатиме дека се тргнува од нас, тогаш ние на хартија најбрилијантните реформи ќе ги ставиме ќе ги поминеме низ Влада и низ Парламент и сето тоа ќе биде перфектно, но, ако нема кој да го применува и прифати за бадијала ни е нас.

Кога зборуваме за перцепцијата околу корупцијата, ќе споделам со вас еден момент. Пред извесно време ни презентираа една анкета која што е работена од реномирана куќа за реномирана странска институција. И таму во таа анкета беа опфатени локалните институции и државните институции. На прашањето дали има корупција во вашата институција или во државата, 80 проценти велат да има. На второто прашање дали вие сте биле предмет на корупција или познавате некој на општинско ниво под 5 проценти од испитаниците, а на централно ниво под 3 проценти. Што сакам со ова да кажам? Создадена е перцепција, нашиот народ повозрасните велат очи да ти извадат, муабет да не ти извадат. Создадена е перцепцијата, никој нема дилема. Но кога ќе ги прашате тогаш ќе видите дека системот поинаку функционира. И сега што направивме ние? Се надевам дека од август ќе почне да функционира заедно со министерот за внатрешни работи и со една реномирана невладина меѓународна организација имавме состанок на кој што состанок се договоривме, таа институција невладина меѓународна организација да води еден процес „Пријави корупција“. А тој ќе биде придружен со натписи, налепници во сите општински и државни институции“, вели тој и додаде: